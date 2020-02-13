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HABERLERİ! 'de hurda yüklü konteynerden servet çıktı! Değeri tam 5 milyon TL...

! ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Dilovası'ndaki bir limanda hurda yüklü konteyneri aradı. X-Ray cihazı yardımı ile yapılan aramalarda konteynerden deyim yerindeyse servet çıktı! Ekipler, 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirirken, parçalara el konuldu. Motor ve şanzımanların değerinin 5 milyon TL olduğu açıklanırken, yıl içerisinde 20 milyon TL'lik kaçak malzeme yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 19:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ! Kocaeli'de hurda yüklü konteynerden servet çıktı! Değeri tam 5 milyon TL...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda içerisinde hurda araç parçalarının olduğu belirtilen konteynerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda gemi ile gelen eşyaları kontrol eden Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "X-ray" taramalarında, içerisinde hurda araç malzemeleri olduğu belirtilen konteynerlerde araç motorlarının olduğu tespit edildi.

Ekipler daha sonra belirlenen konteynerleri açtı. Konteyerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan motorlara el konuldu.

Araç motorlarını kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'de yapılan kontrollerde 2020 yılı içerisinde 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildiği kaydedildi.

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