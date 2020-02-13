Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Son dakika: 'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

'tan son dakika kaza haberi geldi. İlk belirlemelere göre 8 işçi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta fabrika işçilerini taşıyan midibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi, sürücü ile 8 işçi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:28 ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Türkoğlu'na giden Ali Büyükkurt yönetimindeki 46 S 0642 plakalı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü Ali Büyükkurt ile birlikte midibüste bulunan işçiler Halil Zengin, Sadık Baran, Mehmet Aksu, Senanur Kurt, Duran Eroğlu, Kazım Kayabaş, Duran Ayyıldız ve Fahri Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN