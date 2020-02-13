Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı

Son dakika: 'ı, ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı

Yurtta etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Son dakika gelen habere göre ise 'ı, ve Siirt'e bağlayan karayolları kardan kapanırken, 143 köye ise ulaşım sağlanamıyor. İşte ayrıntılar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak'ı Hakkari ile Siirt'e bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Her iki karayolunda kimsenin mahsur kalmadığı öğrenilirken, karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KATO DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 6 METREYE ULAŞTI

Şırnak kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ise 6 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ara verilirken, Uludere, İdil, Cizre, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 143 köy yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerince, köy yollarında kar temizleme çalışması başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şırnak'ı, Hakkari ve Siirt'te bağlayan yollar kardan kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN