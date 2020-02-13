Son dakika: Valiliklerden kar tatili haberleri peş peşe geliyor! 13 Şubat Perşembe bugün okullar tatil mi? İşte o iller…

Sabah saatlerinde ajanslardan gelen son dakika haberine göre bazı illerde okullar tatil edildi! Öyle ki milyonlarca öğrenci ve velileri özellikle sabah saatlerinde "okullar nerede tatil" konusunda araştırmalar yapıyordu. Yoğun kar yağışının olduğu Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin, Karabük, Kırşehir, Nevşehir gibi illerde aramalar oldukça arttı. Toplam 33 ilde okullar tatil edildi. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bugün okullar tatil mi sorusunun cevabını ve il il tatil olan illeri valilik açıklamalarını bulabilirsiniz.

13 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR NEREDE TATİL?

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Güneydoğu Bölgesi'nde 3 ilde okullar tatil edildi. Aşırı kar yağışı nedeniyle Mardin, Batman ve Diyarbakır'da okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Batı Karadeniz Bölgesi de kar altında! Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde okullara bir gün ara verildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOPLAM 33 İLDE OKULLAR TATİL! HAKKARİ'DE, MARDİN'DE, BATMAN'DA, KARABÜK'TE, DİYARBAKIR'DA, KAYSERİ'DE, NEVŞEHİR'DE, GAZİANTEP'TE, KİLİS'TE, SİVAS'TA MALATYA'DA, RİZE'DE, TRABZON'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ! TATİL HABERLERİ GELDİKÇE SAYFAMIZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR…

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tetil edildi.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle, il genelinde tüm eğitim kurumlarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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