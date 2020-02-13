Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 13 Şubat

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi ile ilgili geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 6 bilen bir kişi çıkmış ve büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu durum ise bugün gerçekleşecek olan çekilişe rağbeti arttırmıştı. Hal böyleyken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 'Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Sabah.com.tr olarak biz haberimizin içerisinde '13 Şubat Perşembe MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına' yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ İLE SÜPER LOTO SORGULA

Süper Loto çekilişi, 13 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez