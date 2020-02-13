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'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu!

'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobili içerisinde ölü vaziyette bulundu. Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu bildirilen H.Y'nin turizm sektöründe çalıştığı, bir otelin mutfak şefi olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 12:06 ABONE OL
Antalya'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu!

Başından vurulan ve ayaklarının arasında tüfek bulunan 2 çocuk babası 48 yaşındaki H.Y'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Akaryakıt istasyonu yakınlarında yol kenarında park halindeki 07 DHJ 94 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen emniyet güçleri yaptıkları incelemelerde ölen şahsın 48 yaşındaki H.Y olduğunu belirlerken, cenaze Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu bildirilen H.Y'nin turizm sektöründe çalıştığı, bir otelin mutfak şefi olduğu öğrenildi.

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Antalya'da bir kişi otomobilinde ölü bulundu!
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