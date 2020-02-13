Türk ve Alman polisinden eş zamanlı baskın

Türk ve Alman polisi, her iki ülkede örgütlenerek kendilerini polis veya savcı diye tanıtarak yaşlıları 3 milyon euro dolandıran teledolandırıcılık çetesini çökertti. İki ülke arasında uluslararası ilk eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün soruşturması, Almanya'dan gelen Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporu üzerine başlatıldı. Daha önce Almanya'da yaşamış olan ve bu ülkenin dilini çok iyi derecede konuşabilen Türk vatandaşı F.Ö.'nün liderliğindeki çete, İstanbul, Antalya ve Almanya'da açtıkları sözde çağrı merkezlerinden yaşlıları arayıp farklı bahanelerle tuzağa düşürdü. Telefonda kendilerini polis veya savcı diye tanıtan çete üyeleri, aradıkları kişilere, "Hakkınızda soruşturma var. Paralarınızı bize teslim edin. Örgüte aktarılmasın. Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından ele geçirildi. Banka hesaplarınızdaki bütün paraları alacaklar. Paralarınızı bize verin. Operasyondan sonra size iade edeceğiz" gibi sözlerle tuzak kurdu.Aralarında 20 Alman'ın da olduğu çok sayıda kişiyi bu yolla dolandıran çetenin yaptığı vurgunun 3 milyon euro'yu (yaklaşık 20 milyon TL) bulduğu öğrenildi. Polisin tespitine göre yurtdışındaki paralar, İstanbul'a gelen Alman çete üyeleri üzerinden F.Ö.'ye ulaştırıldı. Türk ve Alman polis teşkilatları önceki gün eş zamanlı operasyona imza attı. İstanbul'da operasyonu Mali Suçlar Şubesi, Almanya'da ise Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı düzenledi.İstanbul, Antalya ve Muğla'da 5'i Alman çete üyesi 36 şüpheli, Almanya'da ise 21'i Alman, 15'i Türk, 2'si Brezilya, 1'i Polonya ve 1'i Arnavutluk vatandaşı 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında çalışmaların takibi amacıyla her iki ülkeden birer görevlinin karşılıklı olarak diğer ülkede görevlendirildiği öğrenildi.Şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç delillerinin ele geçirilebilmesi amacıyla Mali Suçlarla alakalı uluslararası alanda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ilk operasyon KOM Daire Başkanlığı koordinesinde sürdürüldü.

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