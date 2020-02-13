Dolandırıcı döviz bürosu sahipleri hakim karşısında

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Erhan Balcı, Erhan Küçük, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Murat Küçük, Musa Çakır, Remzi Şahin ile Şaban Nigerze, tutuksuz sanıklar Enes Furkan Demirkapı, Salih Diken, Samet Uğur, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Cengiz Demirkapı ve Mustafa Çelik de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.