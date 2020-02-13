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Dolandırıcı döviz bürosu sahipleri hakim karşısında

Şişli'de tekstilci Adil Işık, modacı Numan Nimet Ataker'in de aralarında bulunduğu iş insanlarını milyonlarca lira dolandıran  "İşlem Döviz" isimli şirket sahipleri sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu bulunan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:25 ABONE OL
Dolandırıcı döviz bürosu sahipleri hakim karşısında

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Erhan Balcı, Erhan Küçük, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Murat Küçük, Musa Çakır, Remzi Şahin ile Şaban Nigerze, tutuksuz sanıklar Enes Furkan Demirkapı, Salih Diken, Samet Uğur, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Cengiz Demirkapı ve Mustafa Çelik de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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Dolandırıcı döviz bürosu sahipleri hakim karşısında
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