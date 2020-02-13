Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Van ve Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Diyarbakır ve Van’da okullar tatil olacak mı?

ve ’da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Diyarbakır ve Van’da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak hava durumu raporunu yayınlıyor. Her gün yurdun dört bir köşesinde okulların tatil edilmesinden dolayı herkes kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İnternet üzerinden "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arayan öğrenci ve velileri gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Özellikle yurdun doğu kesimlerinde görülen sert hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edilmişti. ve gibi kış aylarının sert geçtiği illerde de pek çok vatandaş okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Buna göre; Diyarbakır ve Van'da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Van ve Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:32 ABONE OL
Van ve Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Diyarbakır ve Van’da okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin birçok kesiminde etkisi gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye decam ediyor. Vatandaşlar kendi illerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırırken arama motorlarında "Van ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi?" sorgulaması yapıyor. Özellikle iki ilimizde de görülen kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile kar tatili haberini bekleyen binlerce öğrenci ve velisi gözünü valiliğe çevirdi. Buna göre; Diyarbakır ve Van'da yarın okullar tatil mi? Van ve Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı?

VAN VE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van ve Diyarbakır illerine ilişkin yarın (14 Şubat Cuma) kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van ve Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Diyarbakır ve Van’da okullar tatil olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN