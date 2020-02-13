Van ve Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? Buzlanma sebebiyle Diyarbakır ve Van’da okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin birçok kesiminde etkisi gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye decam ediyor. Vatandaşlar kendi illerindeki okulların tatil edilip edilmediğini araştırırken arama motorlarında "Van ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi?" sorgulaması yapıyor. Özellikle iki ilimizde de görülen kar yağışı ve buzlanmanın etkisi ile kar tatili haberini bekleyen binlerce öğrenci ve velisi gözünü valiliğe çevirdi. Buna göre; Diyarbakır ve Van'da yarın okullar tatil mi? Van ve Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı?

VAN VE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van ve Diyarbakır illerine ilişkin yarın (14 Şubat Cuma) kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.