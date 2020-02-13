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Yeni ve resimli Cuma mesajları: 2020 Resimli Cuma mesajları ile bu mübarek günün huzurunu sevdiklerinizle paylaşın!

âlemi için büyük önem taşıyan bu mübarek günde her hafta binlerce insan birbirlerine gönderecekleri en güzel resimli Cuma mesajları araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel ve farklı olan bu görselleri bir araya getirdik. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde binlerce kişi camilerde kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermeniz için haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak en güzel ayetli ve resimli Cuma mesajları içeriğimize ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 22:20 ABONE OL
Yeni ve resimli Cuma mesajları: 2020 Resimli Cuma mesajları ile bu mübarek günün huzurunu sevdiklerinizle paylaşın!

Bu mübarek günü yaşamanın mutluluğu ve huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar aynı zamanda bu anlamlı günde birbirleri ile paylaşmak amaçlı resimli Cuma mesajları araştırması yapıyor. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen kişiler; kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajlarını whatsapp gibi birçok uygulama ile birbirlerine ulaştırıyor. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak en güzel Cuma mesajları içeriğimize ulaşabilirsiniz…

EN GÜZEL ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 14 ŞUBAT 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Yeni ve resimli Cuma mesajları: 2020 Resimli Cuma mesajları ile bu mübarek günün huzurunu sevdiklerinizle paylaşın!
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