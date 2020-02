BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi listesi 14 Şubat 2020! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ, 14 Şubat 2020 Cuma günü için İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bilindiği gibi, planlı kesinti başta olmak üzere arızadan kaynaklı İstanbul elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Böyle olunca da, vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun cevabını hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. İşte, 14 Şubat 2020 Cuma günü için İstanbul elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 675., 676., 678., 688., 689., 690., 691., 692., 694., 695., 696., 697., 698., 722., SAKARYA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330782)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞLIK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345861)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah CEVİZ BAĞLARI, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, KEPÇELİ, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345902)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346041)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345338)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346305)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DİLAVER, GÜZELCE, KARAYOL, MENEKŞE, SEÇENLER, ÇATALCA, İLKE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346065)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1381., 1384/3., 1413., 1414., 1414/1., 1415., 1416., 1416/1., 1417., 1417/1., 1417/2., 1418., 1418/1., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422., 1422/1., 1423/1., 1425., KIBRIS, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1393., 1394., 1395., 1396., 1397., 1398., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345111)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU, UYGUR, YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR, ÇAYIR, ŞEHİT KORHAN ZAĞRALI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345862)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345327)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347516)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYIR, DURSUN FAKİH, KOCAYEMİŞ, KORU MANDIRA, MEDENİ, ORTA ÇEŞME, RECEP EFENDİ, REŞİT EFENDİ, RÜZGAR, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SARI HÜSEYİN, SARIYER DERESİ, TATAR YAKUP, TÜRBE ÇEŞME, YENİ MAHALLE, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347514)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, HİSARLI SALİHBEY, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347521)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, BAĞCILAR, BAĞCILAR 2. ARA, BERRAK, DORUK , GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KIBRIS, KUYULU, MARTI 1, NURLU, SAHRA, SERHAT 2, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347368)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, ATOM, AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, DEFİNE, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, KEKLİK, KIBRIS, KUMRU, SAKIZ, ULUGAZİ, ŞAHİN, ŞEN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347369)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347657)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2491., 2492., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2499., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347661)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347699)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347705)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, CENDERE, GÜRGEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349980)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah AKMEŞE, CENDERE, GÜRGEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350015)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1523., 1526., 1528., 1530., 1534., 1543., 1552., 1553., 1554., 1556. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347262)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, CUMHURİYET, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah ÇINARCIK, ÇİÇEKLİTEPE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347583)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, DENİZ, DENİZATI, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, KASIRGA, KELEBEK, PASİFİK, PAZARTÜRK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN, ŞELALE sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349797)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah ALİPAŞA TÜRBESİ, ESKİ ALİPAŞA, ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI, FEVZİPAŞA, KABAKULAK, KABAKULAK 2. ÇIKMAZI, KARABULUT, KARAGÜMRÜK MEYDANI, KÖMÜRCÜ BAHADIR, LÜLECİ YEKTA, MELEK HOCA, MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI, MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ, PROF. NACİ ŞENSOY, RENDECİLER, SÜTÇÜ MURAT, TAHTACILAR, YAZMACI HÜSREV, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN, İZZETAĞA, İŞKEMBECİ MALİK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MELEK HOCA, PROF. NACİ ŞENSOY, SÜTÇÜ MURAT, UZUN YOL sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348024)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TESTERECİ sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MUHTAR YEKTA, SAĞEL, VİRAN MESCİDİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348023)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-691, G-705, G-724, G-725, G-852, G-869 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351803)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BİLGİ, CAN, DEFİNE, DEMOKRASİ, MARMARA, ÇALIKUŞU, ÇİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348487)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, MODA, SULTAN FATİH, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMİN, ENES, ERKAN, FATİH, FISTIK, FÜSUN, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, HULUSİBEY, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, KİRAZLIK, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURAN, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNCİR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348485)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, AYKUTLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLMİ ÜNAL, KOCADERE, PEHLİVAN, YALDIZ, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348486)



- İSTANBUL ESENYURT / ORHAN GAZİ mah sanayi cd, demir sk, 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348496)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351924)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk 10:00-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352077)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ATILGAN, ATLI, AYAN, AZİM, DEVRAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348595)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348596)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352078)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BAYIR, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348593)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, BOZOKLAR, HOŞSADA, MUŞTA, OKÇULAR, TİBET, ULUBATLI, VANİLYA, YENİYOL, ZENCEFİL, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351911)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351899)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351819)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, ESER,DİLEK, GÜL, OSMANGAZİ, SAFA sk / MERKEZ mah MEKTEP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351925)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351927)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, SALKIM, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351940)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348495)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, ALADAĞ, BAŞKIR, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, KADEM, KEKLİK, KUĞU, NARİN, SARIKAYA, SÜVARİ, TAKDİR, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348497)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348493)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352067)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352063)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351988)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTAN, HUDUT, VURAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ARİF, HUDUT, KÖRFEZ sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351895)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352076)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352121)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352119)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah GÜLER, GÜR, HAN, SUNAY, TUNA, ÖMÜR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351929)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348563)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, IŞILAY, NADİDE, NİGAR, SEVDA, TİMUR, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348669)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BAYSAN, CEVİZLİBAĞ, EFTELYA, MİLLİ EGEMENLİK, NURAN, YEŞİLÇAY, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ŞAMDAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348668)



- İSTANBUL ESENYURT SAADETDERE mah 107., 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352198)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURCUM, BÜLENT, KEMERDERE, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah ARMA, BİLGE, EFECAN, FELAK, KARACASU, KAYNAK, KEMERDERE, NAZLI, SEDİR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348702)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BOLLUCA, İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AREL, AYSUNAY, BÜŞRA, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EBRULİ, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, GÜLCAN, IŞILAY, KEMALİYE, KISMET, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, NİGAR, PAŞALI, SARI ZEYBEK, SEVDA, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, TİMUR, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZEYTİNLİK, ZİYALI, ÖZGÜLÜM, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ, ŞARK sk 02:00-02:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348655)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 562., 563., 565., 566., 568., 569., 632., 641., 642., 643., 644., 646., 648., 648/1., 649. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2375., AŞİYAN, CEBECİ, DERSAADET, LÜTFİ AYKAÇ, NECİP FAZIL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352156)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KISMET, LİMON, UĞUR 1, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, ŞEHİT AHMET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354421)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354541)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., BAHAR sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349895)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353105)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk 10:30-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354482)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, DR. CEMİL BENGÜ, NURSEMA, YURT, İPEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2353129)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah DERGAH, FERDAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, KAYABAŞI, KUMRU, MERAL, POYRAZ, SAHRA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZUHAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354445)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, IHLAMUR, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SAVAŞ, SAĞLAM, SİBEL, TARÇIN, ŞİMŞİR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354492)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., BAHAR sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349893)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALI, KINALIKUZU, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, SADABAD, TABYA, TOPATAN, UFUK, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354460)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, MİS, SERA, YOLCU, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354581)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348455)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, TEZHİP ÇIKMAZI, YENİGÜVEY sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352782)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354512)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, MESCİT, NİZAM, SUGÖZÜ, TEZ, YEŞİLSU, ÇAĞLAR, İSMAİL EREZ, ŞENGÜL, ŞİRİN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354426)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2194., 2196., 2197., FETİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2351928)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348541)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 214., 215., ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1050., 1059., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 340., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352122)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 161., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352125)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1126., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352120)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, BÜLBÜL, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KIVANÇ, KUTLU, LOZAN, MALAZGİRT, MİMAR SİNAN, PLEVNE sk / TERAZİDERE mah DESOVA, EVREN, FİLİZ, MERİÇ, SULTAN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2354433)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1136., 1137., 1138., 1140., BATTALGAZİ, ORHANGAZİ, ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352191)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834., 835., ATIŞALANI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1134., 1137., 1138., 1139., 1140., ATIŞALANI, AŞİYAN, ŞAHİNBEY sk / KEMER mah 900., 900/1., 902., AŞİYAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352189)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., SELİMİYE, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 39., 40. sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352185)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348727)

KADIKÖY

09:30 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ŞAKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: İLTER ERTÜZÜN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DR. VASIF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

MALTEPE

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOLAYIR

ŞİLE

01:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: LEVENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: DİDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKİRAZ - Sokak: KARAKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TULUMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HUZURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CANTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ULUPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLİZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: FİRDEVS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜRSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇUKURTARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖRKEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HARMANDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KAYIKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUMSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÖKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: EBRULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İMKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: IŞILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MENEKŞE BAHÇESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ERGUVAN BAHÇESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLKURUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇİÇEKTARLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SOĞUKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKASYA DAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÇAĞRIŞIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YONCALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAKKUMLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AŞİYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KABAYEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HİCAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BAHARGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: NEVBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KOZALI