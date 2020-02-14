14 Şubat Sevgililer Günü nereden ve nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü neden 14 Şubat?

Sevgililer günü nereden ortaya çıktı sorusunun yanıtı, bu özel günün kutlandığı 14 Şubat tarihinin yaklaşması ile birlikte merak ediliyor. Bu özel gün öncesi sevgililer birbirlerine gönderecekleri mesajları, alacakları hediyeleri planlarken Sevgililer Günü tarihçesi, arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında yerini aldı. İşte Sevgililer Günü neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı sorularının yanıtları…

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN 14 ŞUBAT'TA KUTLANIR?

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.