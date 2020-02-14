‘20 Şubat sonrası etkisini yitirecek’

ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Su ile Basın Ataşesi Wu Bingjiang, SABAH gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, Haber Müdürü Burak Artuner, Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar tarafından ağırlandı. Koronavirüsün 20 Şubat'tan itibaren etkisini kaybetmeye başlayacağını söyleyen Su, "Domuz gribiden Amerika'da son sezonda 10 bin kişi öldü. Domuz gribinde ölüm oranı yüzde 17.8, Mers virüsünde yüzde 34, koronavirüsünde ise sadece yüzde 2.8" dedi. Domuz gribinin ABD'den 120 ülkeye yayıldığını hatırlatan Su, "Koronaviris ise sadece 24 ülkede görüldü. Çin dışında ölenlerin sayısı sadece iki. 22 milyon nüfuslu Pekin'de sadece 270 vaka görüldü. Zaten 20 Şubat'ta virüsle ilgili ikinci aşamayı geçeceğiz. Vaka sayıları ve ölümler hızla azalacak. Bunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu."Türkiye'nin bu zor günlerimizde yaptığı tıbbi yardımları asla unutmayacağız" diyen Su, şunları söyledi: "Türk Hava Yolları Çin'e haftada 24 sefer yapıyordu. 2019'da 400 bin Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Vatandaşlarımız Türkiye'yi çok seviyor. En azından Shangai ve Pekin seferlerine hemen başlamalarını rica ediyoruz." SABAH aracılığıyla Türk halkına teşekkürlerini de ileten Su, "Türkiye'de vatandaşlarımıza hiç ayrımcılık uygulanmıyor. Türkiye harika bir ülke. Hafta sonları Boğaz'daki kafelere gidiyorum. Garsonlar ve diğer insanlar bize çok dostane davranıyor" ifadelerini kullandı.

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