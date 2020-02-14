Koronavirüs rekor kırdı! 24 saatte 242 ölüm

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığı habere göre; Hubey bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış görülmesini sağladı.

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JAPONYA'DA İLK ÖLÜM

Vakaların yüzde 80'inden fazlasının görüldüğü Hubey'de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor. Çinli yetkililer bu nedenle vaka sayısında artış yaşandığını belirtiyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Japonya'da virüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Söz konusu kişinin Tokyo yakınlarında Kanagawa bölgesindeki bir hastanede tedavi gören 80'li yaşlarda bir kadın olduğu bildirildi.



10 BİN KİŞİ KARANTİNADA

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan zayıf yönetim nedeniyle görevinden alındı. Vietnam'da ise virüs salgınına karşı önlem amacıyla Vinh Phuc eyaletinde 10 bin civarında kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.