Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kimdir? Hakan Bahadır kaç yaşında ve nereli?

Bahçelievler Belediye başkanı Hakan Bahadır kimdir? İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayın hemen ardından bölgeye birçok sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. Görgü tanıklarının doğrulanmamış ifadesine göre, bina çöktüğü esnada yoldan geçenlerin olduğu belirtilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması." ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar internetten '' Bahçelievler Belediye başkanı Hakan Bahadır kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Hakan Bahadır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadır daha önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürümüştür. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır buradaki görevinden sonra özel sektörde sağlık yatırımları yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapmıştır.

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003 – 2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009 – 2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. 2011 yılında Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi çalışmalara imza atmıştır. 7 Haziran 2015 yılında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yapmıştır. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında gerçekleşen Ak Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.I