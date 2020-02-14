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ürünler indirimleri bugün başladı! BİM 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var?

Haftanın ürünleri bugünden itibaren raflarda yerini almaya hazır. Her hafta Cuma günü binlerce müşterisine hem kaliteli hem de hesaplı alışveriş fırsatı sunan market zinciri için binlerce kişi araştırmalara başladı. Katalogda yer alan indirimli ürünlerde bu hafta Dik Durabilen Süpürge Piccadily, Akıllı Bileklik, Mini Masaj Aleti, Beyaz Cam Set Üstü Ocak, Dekoratif Led Lamba gibi birbirinden farklı eşyalar yer alıyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılan katalogda yer alan fırsatları haberimizin içerisinde yer alan linkte derledik. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu içersinde hangi indirimler bulunuyor? İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:13 ABONE OL
BİM aktüel ürünler indirimleri bugün başladı! BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyen market zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Dik Durabilen Süpürge Piccadily.. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 14 ŞUBAT İTİBARİYLE İNİDİRİMLER BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz…

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BİM aktüel ürünler indirimleri bugün başladı! BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler var?
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