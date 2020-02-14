Cuma namazı saat kaçta? 14 Şubat 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri burada!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bugünde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş Cuma namazı saat kaçta şeklindeki sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Bu mübarek günde camilerde ibadetlerini yerine getirmek üzere bulunan Müslümanlar ellerini semaya açacak, dualar edecek ve ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecek. Bu bağlamda camilere akın edecek vatandaşlar il il namaz saatleri araştırıyor. Bu bağlamda, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 14 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 14 ŞUBAT 2020 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ!

Haberimizin içeriğinden Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.