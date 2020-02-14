Engelli çift aşkla rehabilite oldu

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Yozgat'ta kaldıkları rehabilitasyon merkezinde tanışarak kısa sürede hayatlarını birleştiren tekerlekli sandalyeye bağımlı çift, devletin kendilerine sağladığı Umut Evi'nde yaşamlarını devam ettiriyor. Geçirdikleri çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Murat Galip (48) ve Mihriban İlbayi'nin (52) hayatları, Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kesişti. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, 1,5 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ardından rehabilitasyon merkezinden ayrılan çift, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün kiraladığı Umut Evi'nde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Murat Galip, "Engelliler hayata küsmesinler, bizim gibi mutlu olsunlar" derken, Mihriban Galip ise "Hayat sevince ve paylaşınca güzel oluyor" diye konuştu.