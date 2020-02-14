Ertem Şener’i çalışanı soydu

Ünlü spiker Ertem Şener'in İstanbul Beşiktaş'ta kendi adı bulunan bir prodüksiyon şirketi vardı. Şirkette Yusuf K. isimli şahıs ise editör olarak çalışıyordu. İddiaya göre 22 yaşındaki genç editör 2019 yılının Kasım ayında şirkette başkasına ait olan bir kredi kartını izinsiz olarak kullanmıştı. Bu nedenle işten çıkarılan editör bir müddet sonra 'Ben hatamı anladım özür dilerim. Beni tekrar işe alın' dedi.

Ertem Şener genç editörün samimi beyanının ardından ara sıra harçlık vermek üzere editörün şirkete gelip gitmesine izin verdi. Yusuf K. iddiaya göre 3 Ocak günü şirkette kimsenin bulunmadığı sıra kendisinde bulunan anahtarla içeri girerek içeride bulunan bilgisayar kasalarını, çekim, çalışma ve şirkete ait bilgilerin bulunduğu hard diskleri alarak uzaklaştı. Olayın ardından şirkete gelen bir başka çalışan ise durumu fark ederek Şener'e haber verdi.

'KÜFRETTİĞİ İÇİN ÇALDIM'

İncelemeye alınan güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlığı yapanın Yusuf K. olduğunu gören Şener editörün içeri girdiği sırada alarmı da devre dışı bıraktığını fark etti. Olayın ardından emniyete giderek şikâyetçi olan Şener, yaklaşık 700 bin lira zararın meydana geldiğini belirtti. İhbar sonrası Yusuf K. gözaltına alındı. Yusuf K. emniyette verdiği ifadesinde Ertem Şener'in iş yerinden kendisini kovduğu daha tekrar işe aldığını söyledi. Genç editör bir dönem sıkıştığı için Şener'in ortağı Oğuzhan Türk'ün eniştesinden borç para istediğini ancak bu durumu öğrenen Türk'ün kendisine küfür içerikli mesaj attığından dolayı sinirlenerek bilgisayarları çaldığını anlattı.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf K. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet bir iddianame hazırlandı. Hırsızlığı yaptığını itiraf eden genç editör hakkında 'Mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık' suçlarından 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.