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'te 'nde bir fabrika çıktı. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçrama tehlikesi nedeniyle itfaiye ekiplerini alevlere yoğun müdahalesi sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:12 ABONE OL
Gaziantep'te sanayi sitesinde yangın

GAZİANTEP'TE Küsket Sanayi Sitesi'nde bir fabrika yangın çıktı. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçrama tehlikesi nedeniyle itfaiye ekiplerini alevlere yoğun müdahalesi sürüyor.

GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Küsget Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki fabrikalara ve işyerlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te sanayi sitesinde yangın
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