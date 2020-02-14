IMEI nedir? E-devlet ile telefondan fatura ve garanti için IMEI sorgulama ve kayıt işlemi nasıl yapılır?

Özellikle uygun fiyat sebebiyle yurt dışından getirilen cep telefonları ve gayri resmi satıcılardan alınan telefonların IMEI numaralarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle her yıl hatırı sayılır oranlarda telefon kullanıcısı problemler yaşıyor. İşte bu tip durumlarda sıkıntılı durumlar yaşamamak için kayıtlı olmayan telefonunuzu belli bir ücret ödeyerek kayıt ettirmeniz gerekiyor. Öte yandan bu 15 haneli telefonlar için önemli ayırt edici özelliğe sahip olan numaralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak IMEI nedir? E-devlet ile telefondan IMEI sorgulama nasıl yapılır? Şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte IMEI nedir ve e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır sorularıyla ilgili detayları haberimize bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

E-DEVLET IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e-Devlet işbirliği ile hızlı ve oldukça basit şekilde IMEI sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey e-Devlet şifresi. İşte merka edilen adım adım e-Devlet imei sorgulaması…

https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama internet adresine giriş e-Devlet sisteminde oturum açmalısınız. Kimlik doğrulamanın tamamlanmasının ardından IMEI sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Bu aşamanın ardından cep telefonundan IMEI numarası öğrenmek için. Telefonun arama ekaranına *#06# yazmanız gerekmektedir.

NOT: Telefonunuzdan IMEI sorgulaması yaparken *#06# yazarak ulaşamıyorsanız bu bilgiyi telefonun ayarlar ksımında öğrenebilirsiniz.

Cep telefonunuzdan IMEI sorgulama işleminize devam etmek telefonunuzun IMEI numarasını e-Devlet ekranında bulunan boşluğa yazınız.

Telefonunuzun IMEI'si kayıtlıyda "IMEI NUMARASI KAYITLI" kayıtlı değilse "KAYIT BULUNAMADI" şeklinde bir uyarıyla karşılaşacaksınız.

FATURA VE GARANTİ İÇİN IMEI SORGULAMA

Kullanmakta olduğunuz cep telefonunuzun fatura ve garanti sorgulamalarında da IMEI numaraları kullanılmaktadır. Yine bu durumda telefonunuzun IMEI numarasıyla yukarıda anlatıldığı şekilde e-devlet üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-DEVLET IMEI KAYIT İŞLEMİ

Telefonunuzun IMEI numarasını e-Devlet'e kayıt ettirmek basit bir işlemden geçiyor. Elinizde bulunan e-Devlet şifresiyle giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresine girin. Kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına yapılabilmektedir. Bu bilgileri tamamlayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz…

IMEI KAYITLI DEĞİLSE KAYIT HARCI NASIL ÖDENİR?

Yeni aldığınız ya da halihazırda kullandığınız telefonun IMEI kaydı bulunmuyorsa 120 gün içinde kayıt harcı ödenmesi gerekiyor. BTK tarafında alına karara göre 2020 imei kayıt harcı 1.838,70 TL olarak belirlenmiştir. Ödemelerinizi gib.gov.tr adresinde yapabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken iki kural var:

Harç ödemesi pasaportun kayıtlı olduğu T.C. kimlik numarasına yapılmalıdır.

Ödemeler yalnızca harç ve değerli kâğıt bedeli ödemelerinin yapılmasına yetkili olan vergi daireleri/mal müdürlüklerine yapılmamalıdır.