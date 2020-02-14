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'de sonrası yaşanan ölüm için inceleme başlatıldı

’in Torbalı ilçesinde, geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından rahatsızlanan bir kadın, servisinde tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kadının ölümüne ilişkin basında çıkan "ihmal" iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Hastaneden de konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Kadının vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan açıklamada, obezitenin son yıllarda Türkiye’de ve dünyada yaygın bir hastalık olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 22:14 ABONE OL
İzmir'de mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan ölüm için inceleme başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, 59 yaşında ve 2 çocuk annesi Nuran Uçar, 30 Ocak tarihinde ilçede bulunan özel bir hastaneye mide küçültme ameliyatı olmak için başvuruda bulundu. Geçirdiği ameliyatın ardından rahatsızlanan Uçar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uçar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Uçar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce, Uçar'ın ölümüne ilişkin basında çıkan "ihmal" iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.



HASTANE YÖNETİMİNDEN YAZILI AÇIKLAMA

Uçar'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, obezitenin son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaygın bir hastalık olarak görüldüğünü bildiren yazılı bir açıklama yapan hastane yönetimi, şunları ifade etti: "Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, diğer hastalıkları tetikleyen ve sonucunda ölüme kadar götüren bir hastalık olarak kabul etmektedir. Her operasyonda olduğu gibi cerrahi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar mevcuttur.

Bu nedenle hastamız ile ameliyatın risklerine ve oluşabilecek komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmiş ve ameliyat onayı alınmıştır. Adli Tıp raporları henüz açıklanmamıştır. Kamu yararı için bu raporlar ışığında haberlerin yapılmasını basın mensuplarından rica ediyoruz."

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İzmir'de mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan ölüm için inceleme başlatıldı
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