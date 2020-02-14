Kadir Şeker'den son dakika haberi: Günler sonra ailesi ile görüştü! Kadir Şeker en çok o söze üzülmüş...

Türkiye'nin yakından takip ettiği Kadir Şeker olayından son dakika haberi geldi. Konya'da, şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak isterken Özgür Duran adlı kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker, günler sonra ailesi ile görüştü. Kadir'i kaldığı cezaevinde ziyaret eden ailesi, yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Ağabey Hidayet Şeker, Kadir'le olan görüşmelerini anlatırken yorgun ve üzgün göründüğünü belirtti. Ağabey Şeker ayrıca, kamu vicdanının ne düşündüğünü Kadir'e aktardıklarını belirtirken, Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü sözlerine ekledi. İşte, Kadir'in ilk sözleri ve son dakika haberinin detayları...