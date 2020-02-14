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'den son dakika haberi: Günler sonra ailesi ile görüştü! Kadir Şeker en çok o söze üzülmüş...

Son dakika haberi... Konya'da şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada Özgür Duran'ın ölümüne neden olan , günler sonra ailesi görüştü. Kadir Şeker'in ailesi, çocuklarını cezaevinde ziyaret ederken ağabey Hidayet Şeker, görüşmede yaşananları anlattı. Ağabey Şeker, Kadir'in üzgün ve yorgun göründüğünü; ancak kendileri ile görüşünce moralinin yerine geldiğini söyledi. Hidayet Şeker ayrıca, Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:15 ABONE OL
Kadir Şeker'den son dakika haberi: Günler sonra ailesi ile görüştü! Kadir Şeker en çok o söze üzülmüş...

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayından son dakika haberi geldi. Konya'da, şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak isterken Özgür Duran adlı kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker, günler sonra ailesi ile görüştü. Kadir'i kaldığı cezaevinde ziyaret eden ailesi, yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Ağabey Hidayet Şeker, Kadir'le olan görüşmelerini anlatırken yorgun ve üzgün göründüğünü belirtti. Ağabey Şeker ayrıca, kamu vicdanının ne düşündüğünü Kadir'e aktardıklarını belirtirken, Kadir'in televizyondaki haberleri izledikten sonra çok üzüldüğünü sözlerine ekledi. İşte, Kadir'in ilk sözleri ve son dakika haberinin detayları...

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Kadir Şeker'den son dakika haberi: Günler sonra ailesi ile görüştü! Kadir Şeker en çok o söze üzülmüş...
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