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Kendi evini ateşe verdi! Annesi, babası ve kardeşini...

'da adeta bir faciadan dönüldü. Ailesi ile birlikte 4 katlı apartmanın teras katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selahaddin Ö. (33) yaşadığı evi ateşe verdi. yaklaşık yarım saate söndürülürken evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:36 ABONE OL
Kendi evini ateşe verdi! Annesi, babası ve kardeşini...

Ankara'da psikolojik sorunları olan genç Selahaddin Ö. (33) yaşadığı evi ateşe verdi. Annesi, babası ile 2 kardeşini uyandıran Selahaddin Ö., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Paniğe neden olan yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü.

SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

Yangın, saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın teras katında ailesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Selahaddin Ö., iddiaya göre evi ateşe verdi. Anne, babası ile 2 kardeşini uyandıran Selahaddin Ö., daha sonra taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kendi evini ateşe verdi! Annesi, babası ve kardeşini...
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