Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

Olay, Küçükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre marketten alışveriş yapan B.D. (9) isimli çocuk bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı ve seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çocuğu bir anda önünde gören sürücü durmak istese de başarılı olamayarak küçük çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle aracın altına düştü. Ancak araç şoförünün zamanında fren yapmasıyla çocuk aracın altında da ezilmekten son anda kurtuldu.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Çocuk aracın altından çıkarılarak olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken ayağının kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuk marketten çıkarak bir anda koşmaya başlıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan araç ise küçük çocuğa çarpıyor. Aracın altına düşen çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar aracın altından çıkartıyor.