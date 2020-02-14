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MPİ duyurdu: çekiliş sonuçları açıklandı! İdaresi ile sorgula!

Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz olan her hafta Perşembe günleri çekiliyor. İdaresi tarafından noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçları açıklandı. 643.haftanın çekilişinin yapıldığı Perşembe günü için sonuçları merak edenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Buna göre; Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimizin içeriğinden sorgulayabilirsiniz. MPİ ile hızlı sorgula!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:37 ABONE OL
MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu seven vatandaşların heyecan ve umutla beklediği sonuçlarda geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta 643.haftanın çekilişinin gerçekleştirildiği sonuçları sorgulamak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Buna göre; 13 Şubat MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları 13 Şubat hızlı bilet sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizin içerisinden Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto sonuçları sorgula!
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