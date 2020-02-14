MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu seven vatandaşların heyecan ve umutla beklediği sonuçlarda geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta 643.haftanın çekilişinin gerçekleştirildiği sonuçları sorgulamak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Buna göre; 13 Şubat MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları 13 Şubat hızlı bilet sorgula!
Haberimizin içerisinden Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.