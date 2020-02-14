Müge Anlı Engin Karakollu cinayetinde yeni gelişme! Son dakika haberi; anne eşinden şikayetçi olmadı!

34 yaşındaki Engin Karakollu cinayetini geçtiğimiz programlarda işleyen Müge Anlı konu ile ilgili yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı. Nevşehir'de kaybolan ve bulunmasını isteyen anne ile kız kardeş canlı yayına katılmış, Müge Anlı'dan yardım istemişti. En son baba Arif Karakollu ile görüştüğü ortaya çıkan Engin Karakollu cinayetine ilişkin baba oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, yayındakiler buz kesmişti. Canlı yayın sırasında oğlunu tek kurşunla göğsünden tüfekle vurduğunu itiraf eden baba söyledikleri ile herkesi şoke etmişti. Müge Anlı Engin Karakollu cinayetine ilişkin son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

İşte konu ile ilgili son dakika detayları!