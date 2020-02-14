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cinayetinde yeni gelişme! haberi; anne eşinden şikayetçi olmadı!

programında işlenen cinayetine ilişkin detayları geldi. 'de 2018 yılının Ocak ayında kaybolan Engin Karakollu'yu bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan anne ve kız kardeş yardım çağrısında bulunmuştu. Oğlunun bulunmasını isteyen anne canlı yayında acı gerçeği öğrendi. 34 yaşındaki Engin Karakollu'nun en son babası ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Baba, canlı yayına katılıp öz oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti. Müge Anlı bugünkü canlı yayında baba Arif Karakollu ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 11:40 ABONE OL
Müge Anlı Engin Karakollu cinayetinde yeni gelişme! Son dakika haberi; anne eşinden şikayetçi olmadı!

34 yaşındaki cinayetini geçtiğimiz programlarda işleyen konu ile ilgili yeni gelişmeleri canlı yayında aktardı. 'de kaybolan ve bulunmasını isteyen anne ile kız kardeş canlı yayına katılmış, Müge Anlı'dan yardım istemişti. En son baba ile görüştüğü ortaya çıkan Engin Karakollu cinayetine ilişkin baba oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, yayındakiler buz kesmişti. Canlı yayın sırasında oğlunu tek kurşunla göğsünden tüfekle vurduğunu itiraf eden baba söyledikleri ile herkesi şoke etmişti. Müge Anlı Engin Karakollu cinayetine ilişkin gelişmelerini canlı yayında aktardı.

İşte konu ile ilgili son dakika detayları!

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Müge Anlı Engin Karakollu cinayetinde yeni gelişme! Son dakika haberi; anne eşinden şikayetçi olmadı!
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