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’nın ortaya çıkardığı çeteye operasyon

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı çeteye operasyon
Kütahya'da yaşayan bazı vatandaşlar geçen ay, Fas'tan getirilen kadınlarla evlendirilme vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürerek, atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Anlı, iddiaların üzerine giderken, programa çıkan ve vatandaşları bu yolla dolandırdığını itiraf eden Mehmet Şimşek tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren Kütahya polisi, önceki gün düzenlediği operasyonda bu kez Şimşek'in erkek kardeşi Ş.Ş. ile A.K. ve Fas uyruklu R.L., S.K., M.S., H.E.S. adlı kadınları gözaltına alındı. Şebekenin, evlilik vaadiyle getirdikleri kadınlar için 25 bin lira komisyon aldıkları, Faslı kadınların ise evlenecekmiş gibi davrandıkları damat adaylarından aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla kaçtıkları belirlendi.
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Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı çeteye operasyon
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