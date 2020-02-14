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Polis uygulamasından kaçtı sonra yaptı: 3 yaralı

Son dakika gelen bilgilere göre 'de sürücüsü polis uygulamasından kaçan otomobilin meyve satan kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İşte ayrıntılar...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 07:29 ABONE OL
Polis uygulamasından kaçtı sonra kaza yaptı: 3 yaralı

Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan 34 PP 6225 plakalı otomobil, Taksim istikametine doğru kaçarken kontrolden çıktı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, daha sonra yol kenarında meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet park halindeki otobüse, ardından söz konusu otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis uygulamasından kaçtı sonra kaza yaptı: 3 yaralı
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