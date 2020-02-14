İslam alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayı merak ediliyor. 2020 tarihlerini öğrenmek isteyenler bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecekler, dua edecekler. Kişileri hem maddi hem de manevi olgunluğa eriştirecek olan oruç ibadetinin yerine getirilecek olması da kişileri ayrı bir huzura kavuşturuyor. Üç ayların başlamasına sayılı günler kala İslam alemine müjdelenene bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan hangi tarihlere denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan ayı tarihi merak edildi. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken heyecanlı bekleyiş de devam ediyor. Buna göre; Ramazan hangi tarihlere denk geliyor?

İşte ayrıntılar!