Son dakika haberi: Balıkesir’deki kan donduran olayda yeni gelişme! Genç kadının günlüğündeki notlar dehşete sokmuştu…

Balıkesir Edremit'te geçtiğimiz yıl 13 Ocak tarihinde yaşanılan korkunç olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanılan olayda 26 yaşındaki genç kadının evde bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürmesinin ardından yapılan mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan genç kadının ifadesindeki o detaylar dikkat çekti. Olayın ardında cinayet zanlısınınevinde emniyet güçlerince yapılan aramalarda bulunan günlükte yazılanlar ise okuyanları dehşete sokmuştu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…