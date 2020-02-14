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Son dakika haberi: ’deki kan donduran olayda yeni gelişme! Genç kadının günlüğündeki notlar dehşete sokmuştu…

’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz 13 Ocak tarihlerinde meydana gelen kan donduran son dakika olayında flaş gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki genç kadının pompalı tüfekle nişanlısını vurarak öldürmesinin ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında yaptığı savunmada o detay dikkatleri çekti. Emniyet güçlerinin genç kadının evinde yaptığı araştırmalarda bulunan günlüğünü okuyanlar o detaylar karşısında dehşete uğramıştı. Mahkemede verdiği ifadede olayın detaylarını da anlatan 26 yaşındaki kadının o sözü ise yürek burktu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 22:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Balıkesir’deki kan donduran olayda yeni gelişme! Genç kadının günlüğündeki notlar dehşete sokmuştu…

Edremit'te geçtiğimiz yıl 13 Ocak tarihinde yaşanılan korkunç olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanılan olayda 26 yaşındaki genç kadının evde bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürmesinin ardından yapılan mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan genç kadının ifadesindeki o detaylar dikkat çekti. Olayın ardında zanlısınınevinde emniyet güçlerince yapılan aramalarda bulunan günlükte yazılanlar ise okuyanları dehşete sokmuştu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Balıkesir’deki kan donduran olayda yeni gelişme! Genç kadının günlüğündeki notlar dehşete sokmuştu…
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