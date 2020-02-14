Son dakika haberi: Çanakkale Boğazında korkutan görüntü! Görenler şoke oldu!

Marmara Denizi'nin Ege Denizi'ne çıkış yolu olması ve Türkiye'nin jeopolotik konum nedeniyle en önemli bölgelerinden biri olan Çanakkale Boğazı'ndan son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu – Kumkale arası bölgede görülen o detay vatandaşları korkuttu. Kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de tedirginlik yaşadı. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları…