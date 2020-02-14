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Son dakika haberi: Boğazında korkutan görüntü! Görenler şoke oldu!

Ülkemizin jeopolotik konumu nedeniyle ve Karadeniz ile Marmara denizine ulaşımın denizden yapılabileceği tek ve en önemli deniz yollarından birisi olan Boğazı’nda korkutan bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu – Kumkale arasındaki etkili olan o manzara Kordon boyunda gezinti yapan vatandaşlar tarafında görüldüğünde şok etkisi yarattı. Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar hislerini “daha önce böyle bir şey görmedik…” şeklinde ifade ettiler. Öte yandan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 20:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Çanakkale Boğazında korkutan görüntü! Görenler şoke oldu!

Marmara Denizi'nin Ege Denizi'ne çıkış yolu olması ve Türkiye'nin jeopolotik konum nedeniyle en önemli bölgelerinden biri olan Boğazı'ndan son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu – Kumkale arası bölgede görülen o detay vatandaşları korkuttu. Kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de tedirginlik yaşadı. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Çanakkale Boğazında korkutan görüntü! Görenler şoke oldu!
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