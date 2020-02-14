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Kadir'den son dakika haberi: 4 ifade 4 farklı çelişkiyi içeriyor! 'in kurtarmaya çalıştığı kadının o sözleri...

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davasına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kadir Şeker'in, parkta şiddet görmesine dayanamayarak yardım etmeye çalıştığı Ayşe D.'nin savcılık ifadesininin ardından basına yaptığı açıklamalar da günyüzüne çıktı. Ayşe D.'nin basın açıklamasında söyledikleri ile soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadeler ve Kadir Şeker'e yönelik söylemleri birbiri ile örtüşmüyor. Ayşe D.'nin savcılık ifadesi ile basına yaptığı açıklamalar arasında bulunan bu farklılık ve Kadir Şeker'i suçlayan sözleri sosyal medyada da geniş tepki çekti. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:35 ABONE OL
Kadir'den son dakika haberi: 4 ifade 4 farklı çelişkiyi içeriyor! Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı kadının o sözleri...

Türkiye'nin konuştuğu olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği gibi, Konya'da Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker tutuklanmıştı. Şeker'in, muhtemel bir kadın cinayetini engellemek için araya girmesi ve akabinde yaşananlar kamuoyu vicdanını da sızlatmış ve sosyal medya üzerinden destek mesajları yağmıştı. Konuya yönelik dün açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan ise, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını vermişti.

4 İFADE 4 FARKLI ÇELİŞKİ

Kadir'in kurtarmak için araya girdiği Ayşe D.'nin savcılıktaki ifadesi ve basın açıklamasının detayları günyüzüne çıktı. Ayşe D.'nin savcılık ifadesi ile basına verdiği ifadeler arasındaki farklılık ve Kadir Şeker'i suçlamaya varan sözleri ise infial yarattı.

İşte, Ayşe D.'nin çelişki içeren o ifadeleri ve son dakika haberinin detayları...

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Kadir'den son dakika haberi: 4 ifade 4 farklı çelişkiyi içeriyor! Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı kadının o sözleri...
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