Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika: Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler! Çökme anında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor | Video
Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bir bina çöktü. Binanın daha önce zayıf görüldüğü için boşaltıldı ve çökme sırasında boş olduğunu yetkililer bize söyledi. Olay yerinde çok tahribat ve enkaz yığınları oluştu. Tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Şuan edindiğimiz ilk bilgiye göre bina boş olduğu söylendi ve yaralı haberi henüz yok. Sokaktaki bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu.
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SON DAKİKA! VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çalışmalar devam ediyor. Çökme sırasında yolda geçenler var mıydı diye araştırılıyor şuan. Diğer binalar da riskli görülürse onlar da boşaltılacaktır.
Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video