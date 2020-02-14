Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 7 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu belirtiliyor. Son yaşanılan depremde boşaltılan binada ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi henüz verilmedi.

Son dakika: Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler! Çökme anında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor | Video

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bir bina çöktü. Binanın daha önce zayıf görüldüğü için boşaltıldı ve çökme sırasında boş olduğunu yetkililer bize söyledi. Olay yerinde çok tahribat ve enkaz yığınları oluştu. Tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.







Şuan edindiğimiz ilk bilgiye göre bina boş olduğu söylendi ve yaralı haberi henüz yok. Sokaktaki bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu.

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Çalışmalar devam ediyor. Çökme sırasında yolda geçenler var mıydı diye araştırılıyor şuan. Diğer binalar da riskli görülürse onlar da boşaltılacaktır.





İstanbul Valiliği: Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

BUGÜN NELER OLDU

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.