Trafik canavarı yoldan çıktı: 13 ölü

Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Köyü yakınında yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada otomobil şoförü Ahmet Akçiçek, araçtaki Ömer Akçiçek ve Sadriye Akçiçek hayatını kaybetti.İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Yoldaki gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33) yaşamını yitirdi. Kazada 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı.Sivas'ta Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Melih Doğtaş'ın kullandığı otomobil Keçili bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile eşi Sedef (30), kızları Elif Naz (8) ve Ayşe Bütül (4) yaralandı. Elif Naz kaldarıldığı hastanede kurtarılamadı.Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli (59) ve Lisan Kahraman (66) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Konya'nın Karapınar ilçesinde TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktörde yolcu olarak bulunan Nurettin Altınışık hayatını kaybetti.İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Avcılar istikamletine giden beton mikseri bir kişiye çarptı. Erkek olduğu belirlenen kişi olay yerinde ölürken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor. Çekmeköy'de ise bir otomobil önünde ilerleyen iş makinesine çarptı. Kazada otobolil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Emre Koç hayatını kaybetti.

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