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maçı hangi kanalda? oynanacak?

ve bu akşam karşı karşıya gelecek. Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası dörtlü finali için heyecan dorukta. Basketbolseverler, bugün oynanacak yarı final maçları için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bu heyecan dolu geçmesi beklenen maçı ekran başında canlı takip etmek isteyen basketbolseverlerin yanıtını merak ettikleri bir başka soru ise Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:53 ABONE OL
Türk Telekom Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Türk Telekom Fenerbahçe Beko ne zaman saat kaçta oynanacak?

A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak Türk Telekom Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Bir diğer yarı final mücadelesi ile aynı gün oynanacak maça ilişkin yanıtı merak edilen sorulardan bir tanesi de Türk Telekom Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası kapsamında oynanacak dev maça ilişkin hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak sorularının yanıtları…

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Ankara'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda ikinci dörtlü final ilk eşleşmesi belli oldu. 14-16 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

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