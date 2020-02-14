Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ev küle döndü yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu

Ev küle döndü yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu

'nun Devrekani ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in ise yanmadığı belirtildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 14:43 ABONE OL
Ev küle döndü yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönmüştü. Yangın sonrasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekipler, yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur'an-ı Kerimleri'in yangında zarar görmediği tespit edildi.

Bu durumu Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından paylaştı. Altıkulaç paylaşımında, "İlçemizde Salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen 2 adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev küle döndü yanmamış halde Kur’an-ı Kerim bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN