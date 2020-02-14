Son Dakika Haberi: Bugün okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma kar tatili olan il ve ilçeler! Kayseri valisinden öğrencilere müjde geldi...

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Iğdır, Hakkâri ve Van'dan kar tatili haberleri beklenilirken, buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan Trabzon, Rize, Sivas gibi iller için de araştırmalar sürüyor.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'da yarın yani 14.02.2020 Cuma günü eğitim ve öğretime il genelinde bir gün ara verildiğini açıkladı!
Hakkari, Mardin, Batman, Karabük, Diyarbakır, Kayseri, Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Malatya, Rize ve Trabzon'da okullar olumsuz hava şartları yüzünden 13 Şubat Perşembe günü tatil edildi. Peki, 14 Şubat Cuma tatil olan il ve ilçeler belli oldu mu?
İşte detaylar;