Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? Kim Milyoner Olmak İster

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu?? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu?

A) Katar

B) Azerbaycan

C) Meksika

D) Venezuela

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..