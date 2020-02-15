Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? Kim Milyoner Olmak İster

Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? Kim Olmak İster

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu?sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 22:24 ABONE OL
Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? Kim Milyoner Olmak İster

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu?? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu?

A) Katar

B) Azerbaycan

C) Meksika

D) Venezuela

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alfred Nobel'in hissedarı olduğu Nobel Kardeşler Petrol Şirketi günümüzde hangi ülkede kuruldu? Kim Milyoner Olmak İster
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN