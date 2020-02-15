Ankara polisinden İstanbul'da film gibi operasyon! Kadın sesi taklidiyle onlarca kişiyi dolandırmış...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı vatandaşların adliyede "uzlaştırmacı" olarak kendini tanıtan görevliler tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile çalışma başlatan Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucunda dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. 4 ay süren teknik ve fiziki takipte dolandırıcıların tuzağına düşürdüğü mağdurları telefonla arayarak, "Bir kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben hanımefendinin avukatıyım, dava açılması için bana masraf ödedi. Eğer uzlaşmak istiyorsanız müvekkilimle görüşüp anlaşın" yalanıyla kandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların mağdurlara avukatlık masrafını gönderebilecekleri bir de hesap numarası yolladığı tespit edildi.

Sesini kadın sesine benzetti

'AVUKAT' VE 'TACİZ EDİLEN KADIN' ROLÜYLE DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Uzlaştırmacı, avukat veya taciz edilen kadın rolüyle telefondaki mağdurları dolandıran zanlının E.Y. olduğu tespit edildi. Mağdurların taciz suçlamasından dolayı avukat olduğunu söyleyen E.Y'nin verdiği numarayı aradığı ancak bu telefonlara da sesini değiştiren E.Y.'nin cevap verdiği belirlendi. E.Y'nin telefonda kimi zaman kendisini avukat, kimi zaman adliyede çalışan uzlaştırmacı ya da taciz mesajı atılan Emel ya da Serap olarak tanıttığı ortaya çıkarıldı. O anlar zanlı E.Y.'nin eski eşi tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Eski eşi ayrıca polise de ihbarda bulunarak, bu yollarla onlarca insanı dolandırdığı bilgisini verdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstanbul merkezli olan çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu yöntemle 81 kişiyi dolandırarak 150 bin lira kazanç elde eden 5 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. E.Y'nin emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf ettiği ve uzun bir süredir geçimini bu şekilde sağladığını söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.