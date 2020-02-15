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'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

'de sonrası tahliye edilen apartmanlar incelenmeye başlandı. Çöken binanın yakınında tedbir amaçlı tahliye edilen 5 binadan 4'ünde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı belirtildi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 16:45 ABONE OL
Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

Bahçelievler'de çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesiyle zarar gören ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalar incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Bahçelievler Belediyesine bağlı ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, çöken binanın bitişiğindeki 7 katlı Öztürk Apartmanı'na oturma izni verilmedi. Binada güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Tedbir amacıyla boşaltılan diğer 4 binaya ise oturma izni verildi.

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Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi
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