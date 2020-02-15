Balıkesir'de silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

M.G, önce montunda sakladığı tüfekle, daha sonra tabancayla Muhlis Durmaz'a ateş ederek yaraladı. Durmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Muhlis Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüpheli ile yardım ettikleri belirlenen F.K, S.Ö, M.E. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 37 fişek, 6 şarjör ve olay anında kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle Muhlis Durmaz'ın aracına yaklaşıp M.G'nin silahla ateş ederek kaçma anı yer alıyor.