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Çıplak cesedi bulunmuştu! böyle aydınlatıldı

Büyükçekmece'de otoyolu viyadüğünün altında çıplak halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesede yakın bir yerde ise ölen kişiye ait kıyafetler bulundu. Aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile öldürülen kişinin olay yerinde bulunan kıyafetleri incelendi. Ekipler, bir GSM operatörüne ait üzerinde PIN, PUK numaraları ve hatta diğer kişisel bilgiler yazılı olan sim kartı çıkartılmış haldeki karta ulaştı. Sim kart” üzerinde bulunan bilgilerden yola çıkan ekipler, çıplak halde bulunan cesedin kimliğini tespit etti. İşte korkunç olayın detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 11:49 ABONE OL
Çıplak cesedi bulunmuştu! Cinayet böyle aydınlatıldı

Büyükçekmece'de otoyolu viyadüğünün altında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, polisin cinayeti ceset üzerinde bulunan bir "sim kart"tan yola çıkarak aydınlattığı öğrenildi.

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Çıplak cesedi bulunmuştu! Cinayet böyle aydınlatıldı
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