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Dublörle 20 milyonluk vurgun

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Dublörle 20 milyonluk vurgun
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan ve 15 gün önce Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaşamını yitiren Mehmet Vecihi Eröge'nin, İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, sahte kimlik ve dublör kullanarak satıp, 20 milyon TL'lik vurgun yapan çeteyi tespit etti. Polis, kimlikleri saptanan çete üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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