Kopuzlar Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan 'Farkındayım' projesine; Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor.

15 Şubat tüm dünyada Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü olarak kabul edilmekte ve çocukluk çağı kanserleri simgesel olarak altın rengi ile sembolize edilmektedir. Dünya da her yıl yaklaşık 300.000 ve ülkemizde her yıl yaklaşık 3.000 çocuk ve adölesan kanser tanısı konulmakta.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ

Özellikle önlenebilir olmayan çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı çok büyük önem kazanmaktadır. Erken tanı konusunda ailelere ve okullara verilecek eğitim ile çocukluk çağı kanserlerinin zamanında tanınması ve daha etkin tedavisi mümkün olacaktır.

Çocukluk Çağı Kanserlerine yetişkinlerin dikkatini çekmek amacıyla 15 Şubat'ta başlayacak 'Farkındayım' projesi bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Proje önümüzdeki aylarda da okullarda yapılacak etkinliklerle öğrencilere ve ailelerine ulaşmayı hedefliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki açılış töreninde Osman Bahri Turgut'un "Hayat Bir Nefestir Aldığın Kadar…" fotoğraf sergisi de yer alıyor. İş insanı Osman Bahri Turgut'un fotoğrafları çocuklar yararına satılarak kampanyaya destek sağlanacak. Ayrıca "Çocukların Gözünden Kanser" resim sergisi de etkinlik kapsamında yer alacak.