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Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? Kim Olmak İster'de az önce sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 23:30 ABONE OL
Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?

A) Frencesco Totti

B) Cristiano Ronaldo

C) Lionel Messi

D) David Beckham

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorunun cevabı!
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