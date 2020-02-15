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İşadamlarının 5 milyon dolarını çarpıp kaçtı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
İşadamlarının 5 milyon dolarını çarpıp kaçtı
İstanbul'da gümrük fazlası ürünlerin ihalelerini kazanmalarına yardımcı olacağını söyleyerek yabancı işadamlarını dolandıran İranlı Moosen R.M. yakalandı. İranlı işadamı A.N.A, kendisi gibi İranlı olan Moosen R.M. tarafından 3 milyon dolar dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Moosen R.M. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Dolandırıcılık olaylarında Muhammed F. adını kullandığı saptanan Moosen R.M.'nin 2015'ten bugüne yabancı işadamlarını 5 milyon dolar dolandırdığı tespit edildi. Gece eğlence hayatına düşkün olan Moosen R.M'nin vurgun paralarıyla lüks otomobillere bindiği ve lüks rezidanslarda kaldığı belirlendi.
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İşadamlarının 5 milyon dolarını çarpıp kaçtı
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