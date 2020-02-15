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Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 23:31 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 23:32 ABONE OL
Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

A) Rasgele

B) Hayrola

C) İnşallah

D) Vesaire

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
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