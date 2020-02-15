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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! 'da hava bugün nasıl olacak? 15 Şubat

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunun gelmesi ile beraber plan yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini paylaşırken Batı bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, 'da da yağış beklendiğini bildirirken saat aralığı da verdi. Öte yandan, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Haberimizden, 15 Şubat 2020 Cumartesi gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 08:42 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? 15 Şubat

Plan yapmadan önce dikkat! Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durum ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunun gelişi ile beraber plan yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş, 'Bugün nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi. Meteoroloji, İstanbul için de yağış uyarısı yaparken saat aralığı da verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 ŞUBAT

Haberimizden, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? 15 Şubat
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