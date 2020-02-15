Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? 15 Şubat

Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durum ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonunun gelişi ile beraber plan yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi. Meteoroloji, İstanbul için de yağış uyarısı yaparken saat aralığı da verdi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 ŞUBAT

Haberimizden, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.