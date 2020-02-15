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! 19 ayrı suçtan aranıyordu! Suç makinesi firari kadın bakın nerede yakalandı?

HABERİ: Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Hendek Açık Cezaevi'nden 4 Şubat 2019'da firar eden E.U'yu yapılan titiz operasyon ile yakaladı. Ekipler kadın suçlunun evinde olduğunu tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U., evine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.2.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 17:52 ABONE OL
SON DAKİKA! 19 ayrı suçtan aranıyordu! Suç makinesi firari kadın bakın nerede yakalandı?

Muş'ta hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarmanın çalışmasıyla evindeki gizli bölmede yakalandı.

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Hendek Açık Cezaevinden 4 Şubat 2019'da firar eden, 19 ayrı suçtan aranan E.U'nun (28), yakalanması için çalışma başlattı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Aylarca titiz çalışma yürüten jandarma, E.U'nun merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.U. evine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Muş E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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"ÇOCUK YAŞTA İŞLEDİĞİM SUÇLAR"

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen E.U, adliye çıkışında gazetecilere, "Çocuk yaşta işlediğim suçlar. Cumhurbaşkanı bizi affetsin." dedi.

E.U'nun güvenlik güçlerinden kaçmak ve tanınmamak için saçını boyatıp, farklı kılıklara girerek saklandığı kaydedildi.

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